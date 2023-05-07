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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TUFAN BİLEN

Tufan Bilen

Milliyetçi Hareket Partisi
Tufan Bilen
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Adana
  • MESLEĞİ : ÇİFTÇİ
  • EĞİTİM DURUMU : İLKOKUL
ÖZGEÇMİŞİ

Milliyetçi Hareket Partisi 28. dönem Adana 15. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı