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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İLTERİŞ KAĞAN SIKICIKOĞLU

İlteriş Kağan Sıkıcıkoğlu

Milliyetçi Hareket Partisi
İlteriş Kağan Sıkıcıkoğlu
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Balıkesir
  • MESLEĞİ : AKADEMİSYEN
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1992
ÖZGEÇMİŞİ

MHP Balıkesir 5. sıra 28. dönem milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı