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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÜLŞAH SUVARİOĞLU

Gülşah Suvarioğlu

Milliyetçi Hareket Partisi
Gülşah Suvarioğlu
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
  • MESLEĞİ : EV HANIMI
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Diyarbakır 4. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı