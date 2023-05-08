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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEMİH IŞIKVER

Semih Işıkver

Milliyetçi Hareket Partisi
Semih Işıkver
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Elazığ
  • MESLEĞİ : İNŞAAT MÜHENDİSİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Elazığ 1. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı