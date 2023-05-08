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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET MUSA ÇAKIR

Mehmet Musa Çakır

Milliyetçi Hareket Partisi
Mehmet Musa Çakır
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Erzurum
  • MESLEĞİ : GAZETECİ
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Erzurum 5. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı