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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI RAMAZAN YILDIZ

Ramazan Yıldız

Milliyetçi Hareket Partisi
Ramazan Yıldız
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Gaziantep
  • MESLEĞİ : İŞ İNSANI
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

MHP Antalya 9. sıra 28. dönem milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı