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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NİGAR ÖZER

Nigar Özer

Milliyetçi Hareket Partisi
Nigar Özer
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Hatay
  • MESLEĞİ : İŞ İNSANI
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Hatay 7. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı