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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MURAT ŞAHİN

Murat Şahin

Milliyetçi Hareket Partisi
Murat Şahin
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
  • MESLEĞİ : DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

MHP İstanbul 1. Bölge 28. Dönem Milletvekili Adayı

Kaynak: Anadolu Ajansı