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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SERDAR DOYURAN

Serdar Doyuran

Milliyetçi Hareket Partisi
Serdar Doyuran
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
  • MESLEĞİ : EMLAKÇI
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem İstanbul 2. bölge 25. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı