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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYLİN YÜKSEL ÜLKER

Aylin Yüksel Ülker

Milliyetçi Hareket Partisi
Aylin Yüksel Ülker
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
  • MESLEĞİ : UZMAN TIP DOKTORU
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem İstanbul 3. Bölge 9. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı