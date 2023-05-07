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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DAVUT HASKIRIŞ

Davut Haskırış

Milliyetçi Hareket Partisi
Davut Haskırış
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
  • MESLEĞİ : İŞ İNSANI
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem İstanbul 3. Bölge 6. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı