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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KAYHAN DERYA

Kayhan Derya

Milliyetçi Hareket Partisi
Kayhan Derya
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
  • MESLEĞİ : YAZILIM UZMANI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

Milliyetçi Hareket Partisi 28. dönem İzmir 1. Bölge 14. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı