Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYŞEGÜL EKŞİ

Ayşegül Ekşi

Milliyetçi Hareket Partisi
Ayşegül Ekşi
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
  • MESLEĞİ : ECZACI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1979
ÖZGEÇMİŞİ

Milliyetçi Hareket Partisi 28. dönem İzmir 2. Bölge 4. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı