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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DİLEK ÜNVER

Dilek Ünver

Milliyetçi Hareket Partisi
Dilek Ünver
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Karabük
  • MESLEĞİ : AVUKAT
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Karabük 3. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı