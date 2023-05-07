Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HALİL KEREM AYDIN

Halil Kerem Aydın

Milliyetçi Hareket Partisi
Halil Kerem Aydın
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Kars
  • MESLEĞİ : İŞ İNSANI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Kars 3. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı