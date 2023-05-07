Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ADNAN İNCETOPRAK

Adnan İncetoprak

Milliyetçi Hareket Partisi
Adnan İncetoprak
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Kayseri
  • MESLEĞİ : KUYUMCU
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Kayseri 3. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı