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Mustafa Kalaycı
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
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Konur Alp Koçak
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
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Celil Çalış
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
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Güzide Çipan
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
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Hüseyin Kavas
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
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Bilal Yiğit
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
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Mustafa Yağan
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
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Mehmet Turhan
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
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Yasin Yakar
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
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Salih Akça
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
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Songül Gizem Yücel
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
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Ramazan Uyar
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
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Aytekin Mart
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
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Yakup Kocabaş
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya
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Fatih Toklucu
Milliyetçi Hareket Partisi
Konya