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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FATİH TOKLUCU

Fatih Toklucu

Milliyetçi Hareket Partisi
Fatih Toklucu
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Konya
  • MESLEĞİ : İNŞAAT MÜHENDİSİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Konya 15. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı