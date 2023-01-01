Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA YAĞAN

Mustafa Yağan

Milliyetçi Hareket Partisi
Mustafa Yağan
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Konya
  • MESLEĞİ : SANAYİCİ
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Konya 7. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı