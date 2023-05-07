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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SONGÜL GİZEM YÜCEL

Songül Gizem Yücel

Milliyetçi Hareket Partisi
Songül Gizem Yücel
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Konya
  • MESLEĞİ : PSİKOLOG
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Konya 11. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı