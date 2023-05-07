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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI UĞUR SEVİM

Uğur Sevim

Milliyetçi Hareket Partisi
Uğur Sevim
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Malatya
  • MESLEĞİ : İŞ İNSANI
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
  • DOĞUM YILI : 1979
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Malatya 6. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı