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Erkan Akçay
Milliyetçi Hareket Partisi
Manisa
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Ali Uçak
Milliyetçi Hareket Partisi
Manisa
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Şehnaz Güvendik Arık
Milliyetçi Hareket Partisi
Manisa
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Mustafa Ünveren
Milliyetçi Hareket Partisi
Manisa
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Güngör Dincer
Milliyetçi Hareket Partisi
Manisa
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Seval Başkesen
Milliyetçi Hareket Partisi
Manisa
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Hüseyin Şahin Erturun
Milliyetçi Hareket Partisi
Manisa
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Nadi Sarı
Milliyetçi Hareket Partisi
Manisa
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Deniz Sevim
Milliyetçi Hareket Partisi
Manisa
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Öztürk Demir
Milliyetçi Hareket Partisi
Manisa