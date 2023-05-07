Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KIVANÇ DERYA

Kıvanç Derya

Milliyetçi Hareket Partisi
Kıvanç Derya
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Mersin
  • MESLEĞİ : KUYUMCU
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Mersin 8. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı