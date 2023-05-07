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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ABDÜLVAHİT VARDAR

Abdülvahit Vardar

Milliyetçi Hareket Partisi
Abdülvahit Vardar
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Samsun
  • MESLEĞİ : İş insanı
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
  • DOĞUM YILI : 1978
ÖZGEÇMİŞİ

1978 Ankara doğumlu Abdülvahit Vardar BASER Telekomünikasyon şirketinin kurucu ortağıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı