Halil Bakış

ÖZGEÇMİŞİ

Şanlıurfa’nın iki ağız mahallesinde doğdu. ilkokulu ikiağız mahallesinde, ,ortaokulu Şanlıurfa Çamlıdere ortaokulunda ,liseyi de Şanlıurfa Anadolu lisesinde 1996 yılında tamamladı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra çeşitli firmalarda şirket müdürlüğü ve aynı zamanda kendi arazilerinde çiftçilik ve ticaretle uğraştı. Evli ve iki çocuk babası. İyi derecede Arapça ve orta derecede İngilizce biliyor. Okul yıllarında ülkü ocakları çatısı altında çeşitli sosyal faaliyetlerde bulunmuş olup, 2007/2011 yıllarında MHP Merkez ilçe yönetim kurulu üyeliği yaptı.