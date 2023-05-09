ÖZGEÇMİŞİ
1963 doğumlu İbrahim Özyavuz Lise mezunudur. Şanlıurfa'da ticaret ve tarımla uğraşmıştır. 1974-1980 yılları arasında Akçakale Ülkü Ocaklarında yer almış, 1994-2009 yıllarında 3 dönem ANAP ve AK Parti'den Harran Belediye Başkanlığı yapmıştır. 2002-2009 yılları arasında Harranspor Kulüp Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 2011 Türkiye genel seçimlerinde MHP'den Şanlıurfa milletvekili adayı olmuştur. 2012-2015 yılları arasında Şanlıurfa MHP İl Başkanlığı yapmıştır. 2015 yılı itibarıyla MHP MYK üyesidir.