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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FİKRET KAYA

Fikret Kaya

Milliyetçi Hareket Partisi
Fikret Kaya
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Şırnak
  • MESLEĞİ : SERBEST MESLEK
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

MHP Şırnak 2. sıra 28. dönem milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı