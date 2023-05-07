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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KENAN ÇARBOĞA

Kenan Çarboğa

Milliyetçi Hareket Partisi
Kenan Çarboğa
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Sivas
  • MESLEĞİ : AKADEMİSYEN
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1983
ÖZGEÇMİŞİ

1983 doğumlu Kenan Çarboğa Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi mezunudur.

Kaynak: Anadolu Ajansı