Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUZAFFER SAİT DÖNMEZ

Muzaffer Sait Dönmez

Milliyetçi Hareket Partisi
Muzaffer Sait Dönmez
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Uşak
  • MESLEĞİ : ÖĞRETMEN
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı