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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MURAT KOTRA

Murat Kotra

Milliyetçi Hareket Partisi
Murat Kotra
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Zonguldak
  • MESLEĞİ : İŞ İNSANI
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
  • DOĞUM YILI : 1969
ÖZGEÇMİŞİ

MHP Zonguldak 1. sıra 28. dönem milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı