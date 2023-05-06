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Harun Akova
Büyük Birlik Partisi
Muş
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Mehmet Emin Şimşek
Adalet ve Kalkınma Partisi
Muş
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Ahmet Selçuk Ersen
Millet Partisi
Muş
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Murat Balkan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Muş
-
Hakı Bulut
Yeniden Refah Partisi
Muş
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Sezai Temelli
Yeşil Sol Parti
Muş
-
Levent Özmen
Milliyetçi Hareket Partisi
Muş
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Özge Altay Dede
Türkiye Komünist Hareketi
Muş
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Özgür Arslan
Sol Parti
Muş
-
Kerem Uyanık
Memleket Partisi
Muş
-
Hakan Süzgeç
Vatan Partisi
Muş
-
Mümtaz Yavuz
İyi Parti
Muş
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Ömer Faruk Subaşı
Adalet Partisi
Muş
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Rojda Kalkan
Halkın Kurtuluş Partisi
Muş
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Fatma Aslan
Türkiye Komünist Partisi
Muş
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Feyzi Ekinci
Genç Parti
Muş
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Haciali Demir
Anavatan Partisi
Muş
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Çetin Ongür
Yenilik Partisi
Muş
-
Hamdüsena Eroğlu
Güç Birliği Partisi
Muş
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Reşit Güler
Büyük Birlik Partisi
Muş
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Nur Ahmet Kılıçaslan
Adalet ve Kalkınma Partisi
Muş
-
Aykut Melih Çelik
Millet Partisi
Muş
-
Sümeyye Boz
Yeşil Sol Parti
Muş
-
Cemalettin Özden
Yeniden Refah Partisi
Muş
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Haluk Zeki Öğreten
Milliyetçi Hareket Partisi
Muş
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Muhammed Sefa Demir
Memleket Partisi
Muş
-
Berrin Konak
Sol Parti
Muş
-
Sezgin Zevkibol
Türkiye Komünist Hareketi
Muş
-
Enver Görmez
Vatan Partisi
Muş
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Umut Deniz Güneysu
İyi Parti
Muş
-
Ferda Saygılı Sapaz
Genç Parti
Muş
-
Sargın Ulaş Tunaboylu
Türkiye Komünist Partisi
Muş
-
Mehmet Patlak
Adalet Partisi
Muş
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Sena Nur Şerefoğlu
Güç Birliği Partisi
Muş
-
Burhan Acar
Yenilik Partisi
Muş
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Ömer Altınok
Anavatan Partisi
Muş
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Enes Ğaspak
Büyük Birlik Partisi
Muş
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Muhammed Bahaddin İşık
Adalet ve Kalkınma Partisi
Muş
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Ali Karakaya
Millet Partisi
Muş
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İbil Bahim Atila
Hak ve Özgürlükler Partisi
Muş
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İrfan Çelik
Yeniden Refah Partisi
Muş
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Serhat Dursun
Yeşil Sol Parti
Muş
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Yaşar Furkan Bingöl
Milliyetçi Hareket Partisi
Muş
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Ahmet Koçar
Türkiye Komünist Hareketi
Muş
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Can Büyükşahin
Sol Parti
Muş
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Adem Karaağaç
Memleket Partisi
Muş
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Yusuf Bingöl
Vatan Partisi
Muş
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Efekan Kemaloğlu
İyi Parti
Muş
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Funda Yaşar
Adalet Partisi
Muş
-
Önder Kemal Gençer
Halkın Kurtuluş Partisi
Muş
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Aziz Bekir Karçi
Genç Parti
Muş
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Mustafa Dolmacı
Anavatan Partisi
Muş
-
Ahmet Meyda
Yenilik Partisi
Muş
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Coşkun Karahasan
Güç Birliği Partisi
Muş