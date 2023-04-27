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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

HENDEK SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

HENDEK CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
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AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
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ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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ERENLER
Açılan Sandık Oranı %0
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FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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GEYVE
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %0
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KARASU
Açılan Sandık Oranı %0
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
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KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %0
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PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %0
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SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
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HENDEK MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
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AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
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ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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ERENLER
Açılan Sandık Oranı %0
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FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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GEYVE
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %0
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KARASU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %0
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SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 58,089 | Katılım Oranı: %90.53
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %73.4837,700 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %16.268,343 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %8.14,157 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.13581 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.84429 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1995 oy
%100
Seçmen Sayısı: 53,226 | Katılım Oranı: %79.81
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %70.6229,439 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %27.3511,402 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.03848 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 39,239 oy 0
Millet İttifakı
%0 11,395 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%59.24 30,553 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%16.84 8,686 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%10.59 5,462 oy 0
İyi Parti
%10.37 5,347 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.49 770 oy 0
Saadet Partisi
%1.14 586 oy 0
Vatan Partisi
%0.18 94 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.15 76 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı