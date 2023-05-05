-
Lütfi Bayraktar
Adalet ve Kalkınma Partisi
Sakarya
-
Muhammet Emre Koçoğlu
Millet Partisi
Sakarya
-
Bilgen Aydın
Hak ve Özgürlükler Partisi
Sakarya
-
Hasan Çınar
Yeniden Refah Partisi
Sakarya
-
Selahattin Yılmaz
Yeşil Sol Parti
Sakarya
-
Saadet Diriarın
Türkiye İşçi Partisi
Sakarya
-
Ali Akgül
Türkiye Komünist Hareketi
Sakarya
-
Alimerdan Çelik
Sol Parti
Sakarya
-
Fatma Kurtuluş
Memleket Partisi
Sakarya
-
Bahtiyar Bodur
Vatan Partisi
Sakarya
-
Ayça Taşkent
Cumhuriyet Halk Partisi
Sakarya
-
Muhammed Levent Bülbül
Milliyetçi Hareket Partisi
Sakarya
-
Cengiz Bayar
Büyük Birlik Partisi
Sakarya
-
Beytullah Çetin
Adalet Birlik Partisi
Sakarya
-
Cihan Caf
Yenilik Partisi
Sakarya
-
Hüdaverdi Kervankıran
Milli Yol Partisi
Sakarya
-
Ahmet Çevik
Adalet Partisi
Sakarya
-
Nevin Şarkaya
Halkın Kurtuluş Partisi
Sakarya
-
Güven Altun
Türkiye Komünist Partisi
Sakarya
-
Burçin Şahindur
Genç Parti
Sakarya
-
Cihan Kolip
Zafer Partisi
Sakarya
-
Ümit Dikbayır
İyi Parti
Sakarya
-
Çiğdem Erdoğan Atabek
Adalet ve Kalkınma Partisi
Sakarya
-
Serhat Engin
Hak ve Özgürlükler Partisi
Sakarya
-
Bülent Çağlar
Millet Partisi
Sakarya
-
Nahide Doğan
Yeşil Sol Parti
Sakarya
-
Nurullah Altıntaş
Yeniden Refah Partisi
Sakarya
-
Pelin Sönmez
Türkiye İşçi Partisi
Sakarya
-
Yasin Gönül
Memleket Partisi
Sakarya
-
Hüseyin Genç
Sol Parti
Sakarya
-
Berjin Alp
Türkiye Komünist Hareketi
Sakarya
-
Melike Toy
Vatan Partisi
Sakarya
-
Ecevit Keleş
Cumhuriyet Halk Partisi
Sakarya
-
Ahmet Ziya Akar
Milliyetçi Hareket Partisi
Sakarya
-
Adnan Yılmaz
Büyük Birlik Partisi
Sakarya
-
Latif Yalçın
Milli Yol Partisi
Sakarya
-
Fatma Arıtürk
Yenilik Partisi
Sakarya
-
Mevlüt Çetin
Adalet Birlik Partisi
Sakarya
-
Suat Doğan
Genç Parti
Sakarya
-
Ecrin Köklü
Türkiye Komünist Partisi
Sakarya
-
Rıdvan Özel
Halkın Kurtuluş Partisi
Sakarya
-
Kübra Güçlü
Adalet Partisi
Sakarya
-
Salih Suphi Güney
Zafer Partisi
Sakarya
-
Selçuk Kılıçaslan
İyi Parti
Sakarya
-
Ali İnci
Adalet ve Kalkınma Partisi
Sakarya
-
Nurcan Yıldırım
Millet Partisi
Sakarya
-
Biran Yasa
Yeniden Refah Partisi
Sakarya
-
Uğur Alet
Türkiye İşçi Partisi
Sakarya
-
Halil Erel
Türkiye Komünist Hareketi
Sakarya
-
Saffet Kılıçarslan
Memleket Partisi
Sakarya
-
Aylin Kum
Vatan Partisi
Sakarya
-
Kamil Özkan
Cumhuriyet Halk Partisi
Sakarya
-
Hüseyin Ekşi
Milliyetçi Hareket Partisi
Sakarya
-
Ayşe Gülgül
Büyük Birlik Partisi
Sakarya
-
Baran İpek
Adalet Birlik Partisi
Sakarya
-
Şah Hüseyin Ural
Yenilik Partisi
Sakarya
-
Melahat Üzgün
Milli Yol Partisi
Sakarya
-
Hülya Keser
Adalet Partisi
Sakarya
-
İhsan Bozgun
Halkın Kurtuluş Partisi
Sakarya
-
Volkan Dağlı
Türkiye Komünist Partisi
Sakarya
-
Ali Kösele
Genç Parti
Sakarya
-
Muhammet Cüneyt Sarımert
Zafer Partisi
Sakarya
-
Arzu Akçalışkan
İyi Parti
Sakarya
-
Ertuğrul Kocacık
Adalet ve Kalkınma Partisi
Sakarya
-
Emine Yeşim Kart
Hak ve Özgürlükler Partisi
Sakarya
-
Haluk Bilgin
Millet Partisi
Sakarya
-
Filiz Turak
Yeşil Sol Parti
Sakarya
-
Beyza Çömlekçioğlu
Yeniden Refah Partisi
Sakarya
-
İncinur Ala
Türkiye İşçi Partisi
Sakarya
-
Onur Mehmet Akın
Memleket Partisi
Sakarya
-
Miyase Çelik
Sol Parti
Sakarya
-
Abdurrahman İlhan
Türkiye Komünist Hareketi
Sakarya
-
Melih Ersükmen
Vatan Partisi
Sakarya
-
Azize Çeroğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Sakarya
-
Sezer Şengöz
Milliyetçi Hareket Partisi
Sakarya
-
Nayim Yolçu
Büyük Birlik Partisi
Sakarya
-
Mustafa Murat Karahan
Milli Yol Partisi
Sakarya
-
Ferit Arıtürk
Yenilik Partisi
Sakarya
-
Mert Bozkurt
Adalet Birlik Partisi
Sakarya
-
Muhammet Karaoğlu
Genç Parti
Sakarya
-
Derya Ünlü
Türkiye Komünist Partisi
Sakarya
-
Çiğdem Kündeş
Halkın Kurtuluş Partisi
Sakarya
-
Oğul Can Avcı
Adalet Partisi
Sakarya
-
Serap Akar Yüksek Sig
Zafer Partisi
Sakarya
-
Ediz Serdip Dokumacı
İyi Parti
Sakarya
-
Murat Kaya
Adalet ve Kalkınma Partisi
Sakarya
-
Hasan Alçelik
Millet Partisi
Sakarya
-
Ali Çığ
Hak ve Özgürlükler Partisi
Sakarya
-
Samet Bingal
Yeniden Refah Partisi
Sakarya
-
Fethi Buluş
Yeşil Sol Parti
Sakarya
-
Pelin Kısa
Türkiye İşçi Partisi
Sakarya
-
Volkan Arslan
Türkiye Komünist Hareketi
Sakarya
-
Özgür Ergün
Sol Parti
Sakarya
-
Çağdaş Öz
Memleket Partisi
Sakarya
-
Mehmet Div
Vatan Partisi
Sakarya
-
Emel Akçil
Cumhuriyet Halk Partisi
Sakarya
-
Yaşar Aygüneş
Milliyetçi Hareket Partisi
Sakarya
-
Yalçın Yaşar
Büyük Birlik Partisi
Sakarya
-
Serhat Türk
Adalet Birlik Partisi
Sakarya
-
Serkan Önal
Yenilik Partisi
Sakarya
-
Fatih Yılmazer
Milli Yol Partisi
Sakarya
-
Gökalp Avcı
Adalet Partisi
Sakarya
-
Bülent Göksal
Halkın Kurtuluş Partisi
Sakarya
-
Naciye Göksun Özhan
Türkiye Komünist Partisi
Sakarya
-
Murat Aktürk
Genç Parti
Sakarya
-
Emel Atış
Zafer Partisi
Sakarya
-
Duygu Çetinkaya Acar
İyi Parti
Sakarya
-
Akif Adnan Dizer
Adalet ve Kalkınma Partisi
Sakarya
-
Seyit Ali Akdeniz
Millet Partisi
Sakarya
-
Hüseyin Atılgan
Yeşil Sol Parti
Sakarya
-
Oktay Aygın
Yeniden Refah Partisi
Sakarya
-
Şevval Leyla Kocaman
Türkiye İşçi Partisi
Sakarya
-
Emre Key
Memleket Partisi
Sakarya
-
Selamettin Pulat
Sol Parti
Sakarya
-
Dilek Günsel Doğan
Türkiye Komünist Hareketi
Sakarya
-
Erdi Turan
Vatan Partisi
Sakarya
-
Gündüz Kadir Gençcan
Cumhuriyet Halk Partisi
Sakarya
-
Şükür Salih
Milliyetçi Hareket Partisi
Sakarya
-
Ömer Karayel
Büyük Birlik Partisi
Sakarya
-
Deniz Aktay
Milli Yol Partisi
Sakarya
-
Emrah Yeltekin
Yenilik Partisi
Sakarya
-
Ulaş Erol
Adalet Birlik Partisi
Sakarya
-
Özgür Eker
Genç Parti
Sakarya
-
Nale Eylik
Türkiye Komünist Partisi
Sakarya
-
Tuba Kaya
Halkın Kurtuluş Partisi
Sakarya
-
Kenan Şakar
Adalet Partisi
Sakarya
-
Aykut Akman
Zafer Partisi
Sakarya
-
Yunus Aydemir
İyi Parti
Sakarya
-
Kürşat Kılıç
Adalet ve Kalkınma Partisi
Sakarya
-
Eyüp Baş
Millet Partisi
Sakarya
-
Nazım Arınlık
Hak ve Özgürlükler Partisi
Sakarya
-
Cihan Başer
Yeniden Refah Partisi
Sakarya
-
Meral Atman
Yeşil Sol Parti
Sakarya
-
Yunus Emre Göçenoğlu
Türkiye İşçi Partisi
Sakarya
-
Ercan Ötünç
Türkiye Komünist Hareketi
Sakarya
-
Sevgi Demir
Sol Parti
Sakarya
-
Fatih Yüşa Ünlü
Memleket Partisi
Sakarya
-
Şenol Korkmaz
Vatan Partisi
Sakarya
-
Ali Fethi Gürler
Cumhuriyet Halk Partisi
Sakarya
-
Nesrin Burnazoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Sakarya
-
Senanur Yaşar
Büyük Birlik Partisi
Sakarya
-
Faruk Erkuş
Adalet Birlik Partisi
Sakarya
-
Şentürk İrğa
Yenilik Partisi
Sakarya
-
Belgin Arısoy
Milli Yol Partisi
Sakarya
-
Emin Atik
Adalet Partisi
Sakarya
-
Süleyman Sergen Genç
Halkın Kurtuluş Partisi
Sakarya
-
Eren Değirmenci
Türkiye Komünist Partisi
Sakarya
-
Nüsret Ocakçı
Genç Parti
Sakarya
-
Alper Alpay
İyi Parti
Sakarya
-
Rahmi Can Şeşen
Adalet ve Kalkınma Partisi
Sakarya
-
Murat Kırak
Hak ve Özgürlükler Partisi
Sakarya
-
İbrahim Işık
Millet Partisi
Sakarya
-
Hüseyin Kaya
Yeşil Sol Parti
Sakarya
-
Murat Karakoç
Yeniden Refah Partisi
Sakarya
-
Onur Yanar
Türkiye İşçi Partisi
Sakarya
-
Ümit Ercan Karapekmez
Memleket Partisi
Sakarya
-
Şeyma Dede
Sol Parti
Sakarya
-
Emre Can
Türkiye Komünist Hareketi
Sakarya
-
Esra Köse
Vatan Partisi
Sakarya
-
Özer Özçınar
Cumhuriyet Halk Partisi
Sakarya
-
Ali Halil
Milliyetçi Hareket Partisi
Sakarya
-
Gökhan Demiroğlu
Büyük Birlik Partisi
Sakarya
-
Özcan Efe
Milli Yol Partisi
Sakarya
-
Elmas Çakır
Yenilik Partisi
Sakarya
-
Mehmet Harun İmok
Adalet Birlik Partisi
Sakarya
-
Kerim Yapıcı
Genç Parti
Sakarya
-
Gökhan Dinç
Türkiye Komünist Partisi
Sakarya
-
Mehmet Kaplan
Halkın Kurtuluş Partisi
Sakarya
-
Sercan Sancaklı
Adalet Partisi
Sakarya
-
Kerem Çiftçi
Zafer Partisi
Sakarya
-
Hakan Baykal
İyi Parti
Sakarya