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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ZEHRA KORKMAZ

Zehra Korkmaz

Sol Parti
Zehra Korkmaz
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Adıyaman
Kaynak: Anadolu Ajansı