Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BERFİN GÜL

Berfin Gül

Sol Parti
Berfin Gül
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Batman
Kaynak: Anadolu Ajansı