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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SUAT COŞKUN

Suat Coşkun

Sol Parti
Suat Coşkun
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Denizli
Kaynak: Anadolu Ajansı