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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI RAMİZ ÜLKER

Ramiz Ülker

Sol Parti
Ramiz Ülker
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Edirne
Kaynak: Anadolu Ajansı