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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OĞUZHAN DAVARCI

Oğuzhan Davarcı

Sol Parti
Oğuzhan Davarcı
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı