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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NİHAT GÜR

Nihat Gür

Sol Parti
Nihat Gür
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Isparta
Kaynak: Anadolu Ajansı