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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LEYLA YILDIZ

Leyla Yıldız

Sol Parti
Leyla Yıldız
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı