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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CENGİZ GÖLTAŞ

Cengiz Göltaş

Sol Parti
Cengiz Göltaş
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Kahramanmaraş
Kaynak: Anadolu Ajansı