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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DURMUŞ ALİ ÖZTÜRK

Durmuş Ali Öztürk

Sol Parti
Durmuş Ali Öztürk
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Karaman
Kaynak: Anadolu Ajansı