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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MAHİR KARABAG

Mahir Karabag

Sol Parti
Mahir Karabag
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Kars
Kaynak: Anadolu Ajansı