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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜSEYİN MACİT

Hüseyin Macit

Sol Parti
Hüseyin Macit
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı