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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TUĞÇE MUTLUAY

Tuğçe Mutluay

Sol Parti
Tuğçe Mutluay
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Mersin
Kaynak: Anadolu Ajansı