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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HAKAN ÖZAYDINLIK

Hakan Özaydınlık

Sol Parti
Hakan Özaydınlık
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Muğla
Kaynak: Anadolu Ajansı