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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYLANAZ İREM TAR

Aylanaz İrem Tar

Sol Parti
Aylanaz İrem Tar
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Nevşehir
Kaynak: Anadolu Ajansı