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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KARDELEN AKIN

Kardelen Akın

Sol Parti
Kardelen Akın
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Samsun
Kaynak: Anadolu Ajansı