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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SAVAŞ YILMAZ

Savaş Yılmaz

Sol Parti
Savaş Yılmaz
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
Kaynak: Anadolu Ajansı