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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TOLGA AYDUĞAN

Tolga Ayduğan

Sol Parti
Tolga Ayduğan
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Şırnak
Kaynak: Anadolu Ajansı